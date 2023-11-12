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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: Daha çok maç kazanmalıyız - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: Daha çok maç kazanmalıyız

        Beşiktaş'ta cumartesi günü teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci dönemine galibiyetle başladı. Deneyimli teknik adam, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet o açıdan iyi oldu. Herkes moral kazandı. Önümüzdeki takımları yakalamamız için daha çok maç kazanmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:35
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        "Daha çok maç kazanmalıyız"
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        Beşiktaş'taki ikinci dönemine üç puanla başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

        "İNŞALLAH BUNDAN SONRA ARKASINI GETİRECEĞİZ"

        Kötü gidişata son vermek açısından aldıkları galibiyetin önemine değinen Çalımbay, "Takımımızın gidişatı iyi değildi. Bu maçı yeni bir hava yakalamak için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Benim ve takım için çok önemliydi. Dün gittim, antrenman yaptık ve maça çıktık. Takımda arkadaşların karamsarlığını gördüm. Bu galibiyet o açıdan iyi oldu. Herkes moral kazandı. Önümüzdeki takımları yakalamamız için daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Bugün bayağı eksikle oynadık. Taraftarlar mükemmel bir destek verdi. İnşallah bundan sonra arkasını getireceğiz. Daha çok maçlar kazanmamız gerekiyor. Çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

        "EN AZ 5-6 SAKATLIK VAR"

        Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arayı çok iyi değerlendirmek istediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız aramıza dönünce bambaşka bir takım olacağız. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. En az 5-6 sakatlık var. Hepsi aynı sakatlık. Aşırı bir yüklenme oldu herhalde. Bunların olmaması gerekiyor." diye konuştu.

        "ALINAN OYUNCULAR HAZIR DEĞİL"

        Rıza Çalımbay, sezon başında transfer edilen oyuncuların kaliteli olduğunu ifade ederek, "Alınan oyuncular iyi. Ancak hazır değiller. Hazır olsalardı bambaşka olurlardı. Tempo düşüklüğünü normal karşılıyorum. Buraya hazır gelmemişler. Üç gün izin var. Sonra antrenmanlarımızı yapacağız. Hazırlık maçları yapacağız. Maç tempolarını kazanmaları gerekiyor. Bu oyuncuları iyi bir duruma getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Karşılaşmada atılan tek golün asistini yapan ve sergilediği performansla dikkati çeken Ante Rebic ile ilgili bir soruyu Çalımbay, "Başta Rebic olmak üzere bazı arkadaşlarla özel olarak görüştük. Nasıl iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yüzde 40'la oynadı. Daha verebileceği şeyler var. Bu maçta yorulana kadar çok iyi oynadı." şeklinde yanıtladı.

        Deneyimli teknik adam, sakatlığı bulunan oyuncuların milli aradan sonra döneceğini kaydetti.

        "TARAFTARLAR BANA İNANILMAZ ŞEKİLDE DESTEK VERDİ"

        18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında yeniden maça çıkan Çalımbay, siyah-beyazlı taraftarların kendisine verdiği destek karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Taraftarlar bana inanılmaz şekilde destek verdi. Çok teşekkür ediyorum. Oynadığım zamanlar aklıma geldi. Çok güzel bir gün yaşadım. Bu önemli tabii." diye görüş belirtti.

        Karşılaşmadan önce taraftarların kendisine çiçek takdim ettiğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Çiçek verenlerden birisi benim oynadığım dönemde Çarşı grubunun başlarından biriydi. Onları unutmamız mümkün değil. Güzel bir şeydi. Sevilip sayılmak kadar güzel bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        Rıza Çalımbay, sakatlanarak 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un burnunun kırıldığını ve büyük ihtimalle ameliyat edileceğini kaydetti.

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