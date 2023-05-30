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Rıza Çalımbay'dan ayrılık yanıtı

DG Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Konyaspor maçının ardından, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili konuşarak, “Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. İki gün için de bir basın toplantısı yapacağım, orada konuşacağız” dedi

Rıza Çalımbay'dan ayrılık yanıtı
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Konyaspor’u konuk eden ve sahadan 1-0 ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinimizi bozmadan oynadılar. Hatalarımız da oldu. Biz bu maça hazırlanırken, biz hiçbir yerden destek alamadık. Ne taraftardan ne de başka bir yerden. Arkadaşlarımız çok gergindi. Güzel mücadele ettik. Çok iyi oynadık. Güzel pozisyonlar yakaladık. İki takım da kazanmak için oynadı. Güzel bir lig maçı oldu. Bugünkü maç finallerin finaliydi. Benim tek üzüldüğüm şey boş tribünler oldu. Bunun hakkı bu kadar taraftar değildi. Bu maç kimsenin umurunda değildi. Bu maç bizim için final maçıydı. Bu maçı kaybetseydik çok büyük çıkmaza girecektik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

"TARAFTARIN COŞKULU OLMASI GEREKİYORDU"

Bir gazetecinin, “Destek almadınız derken neyi kastediyorsunuz?” şeklinde sorusuna Çalımbay, “Taraftarın coşkulu olması gerekiyordu. Bu maçı kaybettiğimizi düşelim, o zaman gittik. Belki de düşecektik. Herkes manevi olarak desteğini verirse daha farklı olur. Biz pandemi döneminden önce 10 bin kişiye oynuyorduk” yanıtını verdi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Takımdaki durumu hakkında yöneltilen soruya ise Çalımbay, “Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. İki gün için de bir basın toplantısı yapacağım orada konuşacağız” cevabını verdi.

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