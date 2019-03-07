Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir özel okulun etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.
Okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, VAR sisteminin hakem hatalarının azalması açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "VAR sistemi bence çok yararlı bir şey, ben Kasımpaşa'yı çalıştırdığımda eğer VAR sistemi olsaydı biz belki de ligi 2'nci bitirirdik. VAR bence çok faydalı ama bu sene tabii ki böyle sıkıntılar, aksaklıklar hey şey yaşanacak. VAR sisteminde hakemler ceza bile alıyor, örneğin Galatasaray - Konyaspor maçında, Galatasaray aleyhine olmadık bir penaltı geldi ve hakem VAR sisteminden ceza aldı. Bunun olmaması gerekiyor, bu ilk sene olduğu için bence mazur görülebilir, idare edilebilir ama ben kesinlikle çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bir defa hakem arkadaşlarımız evlerine gittikleri zaman rahatlıkla hata yapmadan gidecekler" dedi.
Çalımbay, VAR sisteminin önemini şöyle anlattı:
"Biz Rizespor'la bir maç oynadık 1-0 galiptik, maçın son dakikalarında 92 veya 93'üncü dakikalarda Rizesporlu arkadaş düştü, hakem de penaltı verdi. Biz hakeme penaltı değil dedik ama hakem 'Yok Rıza Hocam penaltı' dedi. Sonra maç bitince içeriye girdik, içeriye girdiğimiz zaman ben kendi sahamıza gelen hakemlere başarılar dilemek için mutlaka yanlarına gider başarılar dilerim. Yine gidip başarılar diledim. Gittiğimde hakem üzgün bir şekilde oturuyordu, 'Yalnız hocam o penaltı değildi' dedim, bana baktı ve ben yanından ayrıldım. Maç yayıncı kuruluşun canlı yayınındayken hakem geldi, ben bana kızıp bir şeyler söylemek için geldiğini düşündüm ama gelip benden özür diledi, herkesten özür diledi. 'Hata yaptım' dedi ve hakemliği bıraktı, bu belki de tarihte ilk defa olan bir şey. Ondan sonra bir hakem daha bıraktı, top oyuncumuzun kafasına çarpmasına rağmen hakem penaltı verdi ve biz o alamadığımız puanla Avrupa'ya gidemedik. O da hakemliği bıraktı, eğer VAR sistemi olsaydı ikisi de bırakmayacaktı, şu anda hakemlik yapacaklardı ve biz de puanımızı almış olacaktık."
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