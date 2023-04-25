İyi pozisyonlar yakaladıklarını ve neticesinde 2 gol bulduklarını ifade eden Çalımbay, bu süre içerisinde daha fazla gol atma imkanı da bulduklarını kaydetti.

İlk yarının son 20 dakikasında ise istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını anlatan Çalımbay, "Baya sıkıntı yaşadık. İkinci yarıya da Antalyaspor iyi başladı. Baskı kurdular. Oyuncularımızın ikinci yarıda daha iyi performans bekliyordum ama olmadı. Biraz da yorgunluk oldu. Rakibin baskısına rağmen iyi mücadele ettik ve iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizim için her açıdan önemliydi." dedi.

''KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

Önlerinde kritik karşılaşmalar olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Ligde bir an önce iyi bir duruma gelmek istiyoruz. Asıl hedefimiz kupa. Kupayı almak istiyoruz. Önümüze hayati derecede önemli bir Fenerbahçe maçı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.