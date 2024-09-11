Rıza Çalımbay'dan transfer ve Beşiktaş açıklaması

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Habertürk Spor'a konuştu.

"SIKINTILI DURUMLARDA ÇOK ÇALIŞTIM" Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Hatayspor birçok sıkıntı yaşadı. Onlardan bir teklif gelince her şeyden önce oraya gitmeyi düşündüm. Mutluyum, böyle sıkıntılı takımlarda çok çalıştım. İnşallah en iyisini yapacağız." dedi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI Aboubakar transferiyle ilgili konuşan Çalımbay, "Transfer yapmamız gerekiyor. Eksik yanlarımız var. Onları gidermek için çalışıyoruz. Aboubakar, beraber çalıştığımız ve takdir ettiğimiz bir oyuncu. Bana göre takıma çok büyük faydası olacak. Kendini verirse ve konsantre olursa kesinlikle başarılı olur. Her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KIZGIN DEĞİLİM" Beşiktaş'taki ayrılık sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Kimseye kızgın değilim. Beşiktaş dönemi oldu bitti. O konularla ilgili hiç ilgilenmiyorum. Futbolun içinde bunlar var. Ben Beşiktaşlıyım ve hiçbir zaman da Beşiktaş'tan kopmam. Bu benim mesleğim ve çok seviyorum. İşimiz zor, stresli bir meslek yapıyoruz. Şu anda tek düşünecem Hatayspor'u iyi bir yere getirmek." dye konuştu.