Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması!

Galibiyet hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getiren Çalımbay, önlerinde daha çok maç olduğunu ifade etti.

Ligde bu hafta sahalarında Adana Demirspor ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, bu karşılaşmada taraftar desteğine çok ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerek, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız." dedi.

Hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde mücadele ettiklerine dikkati çeken Çalımbay, "Onun için de taraftarın mutlaka takımı desteklemesi ve yanında olması gerekiyor çünkü taraftarımıza çok şey vermeye çalışıyoruz. Hem ligde başarılı olmaya çalışıyoruz hem Türkiye Kupası'nı tekrar almak için bütün gayretimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile eşleşmelerini değerlendiren Çalımbay, "Gaziantep bizi tanıyor, biz Gaziantep'i artık iyi tanıyoruz. Daha yeni oynadığımız bir takım ama yendik diye öbür maçı da öyle kolay kazanacağız diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nı yeniden kazanmayı hedeflediklerini, bunu da taraftar desteğiyle başarabileceklerini dile getirdi.

UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray ile ismi anılan Uğur Çiftçi'nin transfer çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Biz bir sol bek almadan bizim bir oyuncu vermemiz mümkün değil. Sol beksiz kalırız, bir tek Ziya kalır. Öyle bir sıkıntı yaşayamayız. O yüzden tabii ki Uğur'u verme şansımız yok." değerlendirmesinde bulundu.