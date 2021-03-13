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Rıza Çalımbay: “Galibiyete ihtiyacımız vardı”

1-0‘lık Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “İyi bir galibiyet aldık. Buna çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız” dedi

Rıza Çalımbay: “Galibiyete ihtiyacımız vardı”
İHA

Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile gerçekten güzel bir maç oynadık. Ondan önceki maçlarımızda gayet iyi geçiyordu. Oynadığımız oyunu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Bu maç bizim için her açıdan çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. İyi bir kadroya sahip bir takım, bu nedenle zor bir maç olacağını biliyorduk. Maç başlar başlamaz ve sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık birini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük iyi oynadı. Bizde ona göre kontra atağı düşündük ama maalesef son pasları değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Ama çok zorlandık. İyi bir galibiyet aldık. Buna çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız” diye konuştu.

ATILAY CANEL: YATANIN YERDEN KALKMADIĞI BİR MAÇ OLDU

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Zaten üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var. Bu ağırlığı da en kısa sürede atmamız gerekiyor. Oyunun başında kaçırdığımız yüzde 100’lük bir pozisyon var. Bu gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. 45. dakikada hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir anda golü yedik. Toparlanmaya çalıştık ama yatanın yerden kalkmadığı bir oyundan ikinci yarı sanki hiç oynanmamış bir maç oldu. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğiz diye düşünüyorum” dedi.

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