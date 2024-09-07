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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rıza Çalımbay, Hatayspor ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Rıza Çalımbay, Hatayspor ile anlaştı!

        Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Süper Lig'e geri dönüyor. Hatayspor'un Rıza Çalımbay'ı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:04
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        Rıza Çalımbay, Süper Lig'e geri dönüyor!
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        Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı ve Rıza Çalımbay ile anlaştı.

        Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor(3), Beşiktaş(2), Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor(2), Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor takımlarını çalıştırdı.

        En son Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör, toplam 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.

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