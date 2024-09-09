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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Rıza Çalımbay, Hatayspor’da ilk antrenmana çıktı - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Rıza Çalımbay, Hatayspor’da ilk antrenmana çıktı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:20 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:20
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        Rıza Çalımbay sahaya indi!
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bordo Beyazlılar'daki ilk antrenmanına çıktı.

        Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi. Futbolcuların ilk 11’e girebilmek için antrenmanda hırslı oldukları gözlendi.

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