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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: Hayatımda bu kadar sakatlık görmedim - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: Hayatımda bu kadar sakatlık görmedim

        Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay MKE Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 18:51 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:51
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        "Hayatımda bu kadar sakatlık görmedim"
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        BAŞKANLIK SEÇİMİ YORUMU

        Başkanlık seçimi için konuşan Çalımbay, "Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün. Kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum kongrenin. Gelecek olanlar Beşiktaş'a faydalı olacak insanlar." dedi.

        "HAYATIMDA BU KADAR SAKATLIK GÖRMEDİM"

        Siyah beyazlılardaki sakatlıklar hakkında konuşan Çalımbay, "Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık, kazanırsak 3'te 3 olacak. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha önemli bir yere geleceğiz. Ben oyuncu arkadaşlara, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklar dışında sorun yok. Gerçek bu. Futbol ve antrenörlük hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Yapacak bir şey de yok zaten. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, sakat olanlar. Ona da yapacak bir şey yok. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuları yerinde oynatamıyoruz. Şu anda bile yerinde oynatamadığımız arkadaşlar var. Yapacak da bir şeyimiz yok." dedi.

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