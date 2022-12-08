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Rıza Çalımbay: Kalan 4 maç bizim için transferden önemli

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Transferden daha önemli olan bizim için kalan dört maçımız. Bu maçların 3´ü deplasmanda. İçerdeki tek maçımız Galatasaray ile. Bu maçları iyi şekilde bitirirsek, transferden daha önemli" dedi

Rıza Çalımbay: Kalan 4 maç bizim için transferden önemli
DHA

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya´nın Belek turizm merkezinde kamp yapan Sivasspor, hazırlık maçında Almanya 3´üncü Lig ekiplerinden Saarbrücken´i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Skordan çok oynadıkları oyunun daha önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, "Hazırlık maçlarında sonuç değil, oynayacağımız oyun önemli. Bugün de herkesi oynattık. Bütün arkadaşlarımıza şans verdik. Hem maç temposunu kazanmak için hem lige iyi bir giriş yapmak için bu maçlar bizim için çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi skordan çok, bizim için oyun önemli" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA´YA GİTMEK, İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORSANIZ BUNA KATLANMAK GEREKİYOR"

Mart ayına kadar Avrupa maçı oynamayacaklarını bu dönemde ligde iyi bir konuma gelmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizim için hem lig hem Avrupa´yı götürmek zor oluyor. 2, 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Sakatlıklar oluyor. Örneğin; Prag´a maça gidiyorsunuz, dönüşünüz ertesi gün sabaha karşı oluyor. Ondan 2 gün sonra bir daha maç oynuyorsunuz. Onun için sıkıntılı bir dönem geçti. Bu ara bizim için çok iyi oldu. Sakat arkadaşlarımızın bazıları geldi. Bu arayı iyi değerlendirip hem Avrupa´ya hem lige aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Şimdi bir de Türkiye Kupası var. Sıkı maçlarımız var. Sıkça da maç oynuyoruz. Eğer Avrupa´da gitmek, iyi şeyler yapmak istiyorsanız buna katlanmak gerekiyor. Bizim ligde de iyi olmamız lazım ki Avrupa´da daha rahat oynayalım. Avrupa maçlarımız mart ayında. Mart ayına kadar iyi bir şekilde gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KALAN 4 MAÇIMIZ TRANSFERDEN DAHA ÖNEMLİ"

Lige kalan 4 maçın 3´ünü deplasmanda oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Transferden daha önemli olan bizim için kalan dört maçımız. Bu maçların 3´ü deplasmanda. İçerdeki tek maçımız Galatasaray ile. Bu maçları iyi şekilde bitirirsek, transferden daha önemli. Ondan sonra transfer 1, 2 tane mutlaka yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"UĞUR İÇİN GELEN BİR TEKLİF YOK"

Takımın önemli isimlerinden sol bek Uğur Çiftçi´nin Galatasaray´ın gündeminde olması hatırlatılan Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uğur´u şu anda verme şansımız yok. Bir de gelen bir teklif de yok. İki tane sol bekimiz var. Ziya da sakat. O yüzden oyuncu vermekten ziyade, oyuncu almamız lazım."

"LEKE JAMES´İN YERİNE BİR ADAM ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Transfer yapılacak bölgelerin şu anda belli olmadığını belirten Çalımbay, "Şu maçları bir bitirelim iyi bir şekilde. Leke James sakat. 6 ayı buldu. Ondan yararlanamayabiliriz. Ya da geç yararlanabiliriz. Onun yerine bir adam almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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