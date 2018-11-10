Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Atiker Konyaspor, evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü karşısında maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını belirterek, “Her türlü pozisyonları yakaladık ve bugün çok daha farklı bitmesi gerekiyordu. Biz daha önce de böyle oynadığımız oyunların karşılığını maalesef hiçbir zaman skora yansıtamamıştık. Ama bugün yansıttık. Bugün arkadaşlarım özellikle maçın ikinci yarısında girdikleri pozisyonları mükemmel bir şekilde değerlendirdiler. Bana göre bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Tabii ki bu 12 maçta aldığımız dersler de var ve bu maçta yaşadığımız sıkıntılar da vardı. Özellikle oyuncu eksikliğinden dolayı. Bugünkü maç şöyle bir maçtı, kimin oynayamayacağı önemli değil, önemli olan bu maçı kazanmaktı. Arkadaşlarımıza onu söyledik ve onlar da gerekeni yaptı. Maçın başından sonuna kadar hem mükemmel mücadele ettiler. Güzel futbol oynadık, göze hoş gelen güzel şeyler yaptık. Takımı tebrik ediyorum. Tek düşüncemiz, kalan 5 maçımızı da en iyi şekilde bitirmek” ifadelerini kullandı.

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