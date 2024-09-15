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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Rıza Çalımbay: Ortada biten bir maç oldu - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: Ortada biten bir maç oldu

        Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçının ardından, "İki takım da aslında kazanmak için uğraştı ama ortada biten bir maç oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:35 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:35
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        "Ortada biten bir maç oldu"
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz eşitlikle berabere kaldı.

        "ORTADA BİTEN BİR MAÇ OLDU"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ortada bir maç olduğunu belirterek, “Biz yeni bir takım sayılırız. Tabii daha takımımızı tam tanıyamadık. Bir aramız var, bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip, bugün oynadığımız oyunun üstüne çıkmazı gerekiyor. İki takım da aslında kazanmak için uğraştı ama ortada biten bir maç oldu. İyi maçtı, iyi bir lig maçı sayılır. Belki az pozisyon olmasına rağmen herkes iyi mücadele etti” diye konuştu.

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