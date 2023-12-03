Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: Puan farkını 8'e indireceğiz - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: Puan farkını 8'e indireceğiz

        MKE Ankaragücü, Süper Lig´in 14´üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay müsabakayı değerlendirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rıza Çalımbay: Puan farkını 8'e indireceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 biten Ankaragücü maçı sonra açıklamalarda bulundu.

        RIZA ÇALIMBAY: HEDEFİMİZ 3 PUANDI

        Göreve geldiğinden bu yana 3'ünü maçına çıktığını belirten Rıza Çalımbay, bir seri yakalamak istediklerini belirterek, "Bu maçta puan aldık. Puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Futbolculuk ve antrenörlük dönemim olsun her zaman Ankaragücü deplasmanı çok zor bir deplasmandır. Kolay maç kazanamazsınız. Çok mücadele etmeniz gereken bir deplasmandır. Atmosfer çok güzeldi. Her iki yarıda da iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik olsun arkadaşlarımızı oynattık. Golü de bulduk. Pozisyonlarımızı artırdık. Bazen kendi kalemizde sıkıntılar yaşadık. Sakat arkadaşlarımızdan dolayı sıkıntılar yaşadık. Hedefimiz kesinlikle 3 puandı. Geriden gelip golü atmak ve puan almak iyi bir şey. Ben bu takıma gelirken zorlukları biliyordum ama ne antrenörlük ne de futbolculuk hayatımda bu kadar sakat olan bir oyuncu grubu görmedim. Şu an da bile 10 kritik oyuncumuz sakat. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Önümüzdeki hedef kendi taraftarlarımızın önünde Fenerbahçe maçını kazanmak. Hiç kanat oyuncumuz yok. Eğer doktor arkadaşlarımız bize bir iki tane oyuncu verirlerse çok farklı bir maç olur. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Puan farkını 8'e indireceğiz" diye konuştu.

        "BANA GÖRE ZAMANSIZ BİR KONGRE OLDU"

        Beşiktaş'ta yaşanan seçim heyecanıyla ilgili olarak bir soru üzerine Çalımbay, Beşiktaş kongresini değerlendirdi. Çalımbay, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bana göre zamansız bir kongre oldu. Ama son zamanlardaki en büyük kongre oldu. Büyük bir katılım olmuş. Birlik ve beraberlik içinde çok iyi çalışacağıma inanıyorum. Hangi aday seçilirse seçilsin. Onlar da Beşiktaş´a katkı sağlayacaklar. Seçim bittikten sonra tahminime göre her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"