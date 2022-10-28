Rıza Çalımbay: "Sivas'ı Avrupa'da herkes tanıyor!"

Türkiye'ye tarihi bir zafer yaşattıklarını belirten Çalımbay, "Çok büyük başarı getiriyoruz. Basında Sivasspor, öbürleri kadar yer alamaz. Sivas'ın başarısını küçük yazarlar. Ötekiler büyük şekilde yazılır, çizilir, konuşulur. Ancak, Sivas herkesten daha fazla başarılı olur. Sivas'ın bütçesi onların yüzde 10'udur. Ben gurur duyuyorum Sivas'la!" dedi.

Çalımbay, Sivasspor'un son yıllardaki başarılarından sonra Avrupa'da tanınırlık kazandığını belirterek, "Bu işi yapan bir takım daha yok Türkiye'de, bir tek Sivasspor var. Geçen sene Türkiye Kupası'nı aldık. Bu takım hep Avrupa'da, Avrupa'da anılan bir takım. Sivas'ı artık herkes tanıyor Avrupa'ya giderek. Bence bu şampiyonluk kadar önemli. Büyüklerin yaptığı başarı tabii ki normal, harcadıkları bütçe falan. Onların bir oyuncuya harcadıkları parayla biz takım kuruyoruz. Bana göre bu çok büyük başarı ama maalesef bir türlü ön plana çıkmıyor." ifadesini kullandı.