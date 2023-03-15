Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor
ABONE OL

Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Fiorentina maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tarihi bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç, kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç
DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor yarın sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay ve İspanyol kanat oyuncusu Samuel Saiz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fiorentina maçına iyi hazırlandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Tabi ki biz kolay bir maç oynamayacağız, bunun farkındayız. Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabi ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu, çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbirlerini alacağız. İlk maçtan onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç. Bu maçı geçtiğimizi takdirde çeyrek final oynayacağız. Bizim gibi mütevazi bir takım için çok önemli bir şey. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu ara çok lig maçı oynuyoruz. Aynı zamanda Avrupa kupası maçları oynuyoruz. Bunların yorgunluğu, sakatlığı, bıkkınlıkları oluyor. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

SAİZ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Tur için sahaya çıkacaklarını belirten İspanyol oyuncusu Samuel Saiz ise, "Bu maç, kulüp tarihi için çok önemli. Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız bu maçı geçmek için. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum. Fiorentina şu an iyi dönemlerini geçiriyor. Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün santrforları iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabi kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jorge Jesus ses kaydına iddialarına cevap verdi: Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt!
Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Hangi yabancı oyuncular gidiyor? Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Beşiktaş'tan yabancı harekatı!
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör iddiası: Marcelo Gallardo gündemde... - Son dakika FB haberleri
FUTBOL Sürpriz Fenerbahçe iddiası
Jorge Jesus, Sevilla planını hazırladı! Valencia ve Batshuayi ile... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL İşte Sevilla maçının şifreleri!
Dursun Özbek'ten son dakika açıklaması: Kemerburgaz'a taşınıyoruz... - Galatasaray haberleri
FUTBOL "Eylülde Kemerburgaz'a taşınacağız"
Fenerbahçe'ye büyük şok! Lincoln Henrique sezonu kapattı
FUTBOL Fenerbahçe'ye büyük şok! Sezonu kapattı...
Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olacak mı? Resmen açıkladı
FUTBOL Ağaoğlu aday olacak mı? Açıkladı!
Galatasaray'da yedek oyunculardan büyük başarı! 19 maçın 7'sini kazandırdılar ve... - Galatasaray haberleri
FUTBOL 19 galibiyetin yedisi kulübeden!
Galatasaraylı Yusuf Demir için çarpıcı iddia: Rapid Wien'e dönmek istiyor ve... - GS transfer haberleri
FUTBOL Yusuf Demir için flaş yorum!
Fas, 2030 Dünya Kupası için İspanya ve Portekiz'le ortak aday!
FUTBOL Fas, 2030 Dünya Kupası'na aday!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.