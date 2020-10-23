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Rıza Çalımbay: Yediğimiz gollerden ders çıkaracağız

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına 5-3 mağlup oldu. Çalımbay maç sonu açıklamasında İspanya'da yenilen gollerden ders çıkaracaklarını belirtti

Rıza Çalımbay: Yediğimiz gollerden ders çıkaracağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5-3 kaybettikleri Villarreal maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay açıklamasında; "İlk yarıyı çok iyi bitirdik, 2-2. 2. yarıda yediğimiz goller, böyle talihsizlik olamaz. Birince 10 kişiydik, sakatlık vardı, diğerinde oyuncularımız birbirine çarptı. Defansif açıdan bir hayli sıkıntı yaşadık. Villarreal'e evinde 3 gol atmak hiç kolay değil ama bazı hatalar yapmamamız gerekiyordu. Yediğimiz bazı goller bize yakışmadı. Son 2 gol çok şanssızlık. 10 kişi kalmamız, en iyi oyuncumuzun çıkması. Zaten elimizde stoper yok, sağ bek yok. Ne olursa olsun, 2-0 geriye düşsek de kopmadık oyundan. Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız ve kötü goller yemeyeceğiz." dedi.

"TEK HEDEF GALİBİYET OLACAK"

Gelecek hafta oynayacakları maç için konuşan deneyimli teknik direktör; "Maccabi maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. İki maçı kazandığımız takdirde büyük avantaj yakalayacağız. Yenmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Burada yediğimiz gollerden ders çıkaracağız." dedi.

Rıza Çalımbay ülke puanı için; "Bu maçı sadece kendimiz için değil, başta Türkiye için oynadık, puan ve puanlar için oynadık. Daha 5 maçımız var, ben arkadaşlarımıza inanıyorum, puanlar alacağız." dedi.

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