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Rıza Çalımbay’ın Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor

Yarın Galatasaray’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, sarı-kırmızılı ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 35 maçta sadece 9 galibiyet sevinci yaşadı.

Rıza Çalımbay’ın Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Galatasaray'a karşı mücadele etti.
Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Sivasspor ile Galatasaray'a karşı çıktığı 35 resmi maçın sadece 9’unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 19 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın 36. maçı


Teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Galatasaray'a karşı 36. randevusuna çıkacak. 14 puanla 16. sırada yer alan Sivasspor, 30 puanla 3. sırada olan Galatasaray'ı mağlup edip, ligde üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

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