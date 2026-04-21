RIZA KAYAALP'İN AVRUPA ŞAMPİYONU!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa'da en çok şampiyon olan güreşçi olarak güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

Rıza, altın madalyayı alarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.