        Haberler Bilgi Gündem Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu! Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Rıza Kayaalp hayatı ve kariyeri

        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu! Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp bu sonuçla Avrupa'da en çok şampiyon olan güreşçi olarak tarihe geçti. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Rıza Kayaalp'in hayatı ve kariyeri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 22:07 Güncelleme:
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Rıza Kayaalp biyografisi...

        RIZA KAYAALP'İN AVRUPA ŞAMPİYONU!

        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa'da en çok şampiyon olan güreşçi olarak güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

        Rıza, altın madalyayı alarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

        Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

        Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

        RIZA KAYAALP KİMDİR?

        Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde, işçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Güreş serüveni, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Grekoromen stilde başladı. 2005 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde kazandığı Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu, onun uluslararası arenadaki ilk büyük başarısı oldu. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak, Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde profesyonel kariyerine hız verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

        İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park alanında iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi. Bir kadının kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve kepçenin araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar