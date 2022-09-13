Rıza Kayaalp Amin Mirzazadeh 2022 Dünya Güreş Şampiyonası final maçı için geri sayım başlamış durumda. Daha önce 4 kez altın madalya kazanmayı başaran milli güreşçimiz, bir kez daha altın madalya kazanmak için mindere çıkacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...