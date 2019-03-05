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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam yönetmen Uluç Bayraktar ile Nişantaşı'ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi. Başarılı oyuncu Kocaoğlu, "Gece gezmesine çıktık, şimdi evimize gidiyoruz" diyerek bindiği taksi ile evinin yolunu tuttu.