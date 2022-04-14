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Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi
İHA

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı yapılan çalışmalar ile test uçuşları için hazır hale getirildi. Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.

Açılışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek havalimanı için ilk test uçuşu bugün Ankara'dan kalkan DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapıldı. Söz konusu uçak yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki piste iniş için alçalırken, ardından tekrar havalandı. Havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilen kalibrasyon uçuşunun gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde de yapılması bekleniyor.

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