6 | 17

"Rize'de yapacağımız bütün yatırımları etkileyen bir yatırım olacak. Çünkü ulaşım her yatırımın can damarıdır. Önce ulaşımı kolay sağlamanız lazım. Bu havalimanı sadece Rize ve Artvin için değil hem bölgemiz için hem de ülke için büyük bir yatırım. Trabzon havalimanına da bir alternatif olacak. Orada yaşanacak hava şartları ve teknik nedenlerden dolayı bu bölge ulaşımsız kalamayacak."