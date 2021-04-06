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Rize çayı, mıhlama ve pepeçura tatlısı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize çayı, mıhlama ve pepeçura tatlısının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını, coğrafi işaret alan ürün sayısının 10'a yükseldiğini söyledi.

Rize çayı, mıhlama ve pepeçura tatlısı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
AA

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize çayı, mıhlama ve pepeçura tatlısının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını, coğrafi işaret alan ürün sayısının 10'a yükseldiğini söyledi.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarla daha önce Rize bezi (Feretiko),Çayeli kuru fasulye yemeği, Derepazarı pidesi, Rize simidi, Rize baston ekmeği, Rize kavurması ve Anzer balının coğrafi işaret tescilini aldığını hatırlattı.

Rize için değerli üç ürünün daha tescil aldığını ifade eden Çeber, "Coğrafi işaretli ürünümüz ona yükseldi. Mahreç işareti ile tescil alan Rize mıhlaması ve Rize Pepeçurası coğrafi işaret tescili aldı. Menşe işareti olarak 'Rize çayımız coğrafi işaret tescillini aldı. Özellikle Rize çayında Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için gayret edeceğimiz bir ürün. Coğrafi işaret tescilini almakla beraber hem ürünümüzü, hem üreticimizi hem tüketicimizi korumuş oluyoruz. Hem de ürünümüzün pazarlanması noktasında değerli bir ürün haline gelmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Çeber, çalışmaların devam ettiği belli ürünler olduğuna vurgu yaparak, "Yaklaşık 20 ürünümüzün tescil alması için işlemler değişik aşamada devam ediyor. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artıracağız." diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünün değerine işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"Üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin artırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal kalkınmada stratejik enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Coğrafi işaretler yerel bir kalkınma aracı olarak bölgede turizm gelişimine de katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi için çalışmalar önemlidir."

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