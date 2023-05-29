Rize Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Rize Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Rize başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Rize Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Rize seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Rize Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Rize Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.19 seçime katılım oranı sağlanırken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 173.248 oyla yüzde 75.86 - Kemal Kılıçdaroğlu: 55.145 oyla yüzde 24.14 aldı. Rize 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 173.248 oyla yüzde 75.86

Kemal Kılıçdaroğlu: 55.145 oyla yüzde 24.14

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 169.230 oyla yüzde 72.79 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.211 oyla yüzde 22.03 oy oranı elde etmişti.

