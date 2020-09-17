DHA

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçenin Düz Mahallesi Hamit Efendi Caddesi’nde bulunan 12 katlı bir binada meydana geldi. Temizlik görevlisi Arif Nalbant (32),asma katta içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3’lü led çubuk olan bir düzenek fark etti.

DHA'nın haberine göre, Nalbant’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bina tahliye edilirken, bomba imha uzmanlarının inceleme başlattı. Köylere ulaşımın sağlandığı Tunca Grup yolu ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy da olay yerine geldi.