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Rize'de buzlanma zincirleme trafik kazasına neden oldu: 7 yaralı

Rize'de buzlanmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında kazaya müdahale için giden sağlık personelinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Rize'de buzlanma zincirleme trafik kazasına neden oldu: 7 yaralı
AA

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Rize istikametinde seyir halindeki Abdulrazzak Yasak'ın kullandığı 33 BDJ 36 plakalı tır, yolun buzlanmasından dolayı Pazar ilçesine bağlı Merdivenli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait 53 AAP 174 plakalı ambulans yaralılar müdahale etmek için olay yerinde bulunduğu esnada, Ali Enginar yönetimindeki 53 FG 435 plakalı kamyonet ise buzlanmanın da etkisiyle ambulansa arkadan çarptı.

Yine aynı istikamette seyir halinde olan 53 AAF 444 plakalı Serkan Bağdatlı yönetimindeki otomobil, kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, Ali Enginar, Abdulrazzak Yasak, Serkan Bağdatlı, Fatma Enginar, Hacer Aslıyüksek, Muhammet Ali Enginar ve ambulansta görevli sağlık personeli Ayşenur Uzun yaralandı.

Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve Rize Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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