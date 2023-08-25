Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!

        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        Şiddetli sağanak yağış Rize'de taşkınlara yol açtı. Kentte toprak kaymaları da meydana geldi. 8 evin tahliye edildiği Çayeli ilçesinde birçok noktada da önlemler alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:45 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

        2

        AA'da yer alan habere göre kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        3

        Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.

        4

        Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        5

        Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.

        6

        Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

        7
        8
        9
        10
        11
        #haberler
        #rize
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı