‘ATA GELENEĞİ YAŞATILIYOR’

Dünya Şampiyonu Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da, katıldığı yarışda deneme sürüşü yaptı. Onbaşı, "Formulaz’ı 4 yıldır takip ediyorum. Çok ilginç ve güzel bir etkinlik. Bu yıl buraya katılmak, bu atmosferi yaşamak beni çok mutlu etti. İnsanların burada ata geleneklerini yaşatıyor ve tanıtıyor olması da başka bir güzellik” dedi.