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        Haberler Gündem Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 22:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:27
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        Rize'te kaza: 4 yaralı
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        Ç.T. idaresindeki kamyonet, İyidere İkizdere Yolu 1. kilometresinde karşı yönden gelen M.E.İ. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ile İkizdere Arama Kurtarma ekibi (İDAK) sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 2 kişi Rize'deki hastanelere sevk edildi.

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