Rize'de karantina altındaki kişiye polisten anonslu doğum günü

AA

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rize'ye getirilen ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurdunda karantinaya alınan 142 kişiden biri olan Mahsun Işık'ın 25'nci yaş günü olduğunu öğrenen polis ekipleri, sürpriz doğum günü hazırladı.

Devlet Hatun Öğrenci Yurdu çevresinde görevli polisler, ekip otosundan "Bu zor karantina günlerinde Mahsun Işık kardeşimizin doğum gününü, Devlet Hatun Yurt Müdürlüğü ve emniyet çalışanları adına kutlarız. İyi ki doğdun Mahsun Işık." anonsu yaptı.

Anonslu doğum günü kutlamasına, yurtta karantinada olan diğer vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Rize Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanıyor.