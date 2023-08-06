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        Haberler Gündem Rize'de kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldü - Güncel haberler

        Rize'de kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

        Rize'de bir fabrikada kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 19:43
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        Kepçenin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
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        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pekmezli Köyünde özel bir çay fabrikasında kepçe ile çalışan A.Ö (26), bu sırada fabrikanın bahçesinde oynayan 2 yaşındaki yeğeni G.Ö'ye çarptı.

        Yaralanan küçük kız, yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        G.Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Küçük kızın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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