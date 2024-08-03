Rize'de kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon dereye düştü; o anlar kamerada
Rize'nin Kalkandere ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dereye uçtu. O anlar kameralara yansıdı
Rize'de kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana geldi. İkizdere ilçesinden, İyidere ilçesine seyreden Hakan K. idaresindeki plakası belirlenemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkıp, yol kenarındaki dereye düşüp, ters döndü. Kaza da kamyon içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese İDAK, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dere içerindeki kamyon, vinçle kara yolundan çekiciye yüklenerek kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamyonun dereye düşmesi çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun karşı yöne geçip, dereye düştüğü an yer aldı.