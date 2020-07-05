Rize'de pikniğe gittikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu

AA

İlçede yatılı olarak eğitim gördüğü vakıfça piknik yapmak için gittikleri Tulumpınar köyündeki ormanlık alanda kaybolan İmam Can Kaya'yı arama çalışmaları, gece boyunca devam etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timinden 26 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden 4 kişi ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yürütülen çalışmalara, arama kurtarma köpeği "Kır" da katıldı.

Sabaha kadar süren çalışma sonucu Kaya, kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta Rize-İkizdere ana yolunda bulundu.

Başından hafif yaralı olan Kaya, ekipler tarafından İkizdere Devlet Hastanesine getirildi.

Kaya, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.