Güvenli yerdeki yakınlarına sığındılar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda 17 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ardeşen ve Tunca belediyeleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tunca beldesinde taşan ırmak nedeniyle Ada Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı. Cumali ve Mevlüt Aytemiz'e ait 2 evin zemin ve bodrum katları, sular altında kaldı. Evler, sahipleri tarafından tahliye edildi. Gece yarısı korku içinde evlerinden çıkanlar, güvenli yerlerdeki yakınlarının yanında kaldı. Ada Mahallesi'nde, altyapıda hasar oluştu. Elektrik nakil direği, devrilmemesi için halatla ağaca bağlandı.

'ÇOK KORKTUK'

Sel ve heyelan korkusu yaşayan Havva Demir, "Gece sesleri duyduk. Büyük bir afet oldu. Allah bizi kurtardı. Çok korku yaşadık" dedi.

Emine Aytemiz ise "Akşam çok yağdı, sel oldu. Korkudan evden çıktık. Çok şiddetli yağmur yağdı. Halen daha o korkuyu yaşıyoruz. Kepçe geldi, ırmak yatağını açtı yoksa sel, evi götürecekti" diye konuştu.

Halis Aytemiz de "Evi korkuyla boşalttık. Kıyameti yaşadık. Çok korktuk. Çocuklarla o korku ve heyecanla evden kaçtık" dedi.

Ada Mahallesi'nin muhtarı Kadir Sandıkçı da "2 evimiz büyük tehlike altındaydı. Yetkililer kepçe gönderdi. Sel ve heyelanlara müdahale edildi. Hasarlı evleri boşalttık. Sevindirici olan, can kaybımızın olmamasıdır" diye konuştu.