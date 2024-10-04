Rize'de vahşet! Babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı!

Rize'nin Pazar ilçesinde bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

İHA'nın haberine göre korkunç olay sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. Canca (42) isimli kişi sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü babası Sami Canca (66) ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Emine Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Katil zanlısı M.A. Canca ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.