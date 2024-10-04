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        Haberler Gündem Güncel Rize'de vahşet! Babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Rize'de vahşet! Babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı!

        Rize'de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentte 42 yaşındaki M.A. Canca adlı saldırgan, babası Sami Canca'yı bıçakla öldürdü. Zanlı annesini de yaraladı. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:44
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        Vahşet! Babasını öldürdü, annesini yaraladı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. Canca (42) isimli kişi sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü babası Sami Canca (66) ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

        Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Emine Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Katil zanlısı M.A. Canca ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

        İlçeye bağlı Zafer mahallesine kadar kaçabilen Canca, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baba Sami Canca ise ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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