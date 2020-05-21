Rize dışındaki çay üreticileri kente gelmeye devam ediyor

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AA

Çay hasadı için elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve "ALO 199 Vefa Destek Sistemi" üzerinden başvuru yaparak seyahat izin belgesi alan üreticiler, Rize'ye geliyor.

Çay tarımının yoğun olarak yapıldığı Rize kent girişinde, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çoğunluğu İstanbul'da bulunan çay üreticilerini taşıyan özel araçlar ve otobüsler, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde düne oranla daha az yoğunluk oluşturdu.

Sağlık ekiplerince ateş ölçümleri yapılan üreticilere, seyahat izin belgeleri kontrol edildikten sonra genelgeyle getirilen kurallara uyacaklarına dair taahhütname imzalatılıyor.

Sağlık kontrolünden geçenler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Bu vatandaşların temel ihtiyaçları, Rize Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Ankara'dan ailesiyle gelen Sinan Akgün, AA muhabirine, çaylarını toplamak için geldiklerini belirterek, "Bizim çayımız organik. Bunu toplamamız gerekiyor." dedi.

Yolda birkaç yerde kontrol noktasında durdurulduklarını ifade eden Akgün, "İzin belgesi soruldu. Yollar boş rahat geldik. Denetimleri başarılı buluyorum." diye konuştu.

Öte yandan Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, kente çay hasadı amacıyla gelmek için 30 bin kişinin başvuru yaptı. Başvurular devam ediyor.