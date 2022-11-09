Annesiz kalan ikiz kuzulara evde bebek gibi bakıyorlar



Adem AKATİN/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, doğum sırasında ölen koyunun ikiz kuzuları, sahiplenen CahitMeryem Bayraktutan çiftinin evinde sıcak yuvada bakılmaya başlandı. Çift, `Nazlı´ ve `Boncuk´ adını verdikleri kuzuların altını bezleyip, biberonla bebek gibi besliyor.

Ardeşen'in Armağan köyünde yaşayan CahitMeryen Bayraktutan çifti, besici komşularının 2 ay önce doğum sırasında ölen koyununun ikiz kuzularını sahiplendi. `Nazlı´ ve `Boncuk´ adını verdikleri kuzulara evlerini açan çift, bebek gibi altlarını bezleyip, biberonla besliyor. Çift, yakından ilgilenip, vakit geçirdikleri kuzulara büyüyünceye kadar evde bakmayı planladıklarını söyledi.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Cahit Bayraktutan, "Sahiplendiğimiz kuzuları evimizde besliyoruz. Onları çok seviyor ve eğleniyoruz. Kuzulara bakmak zor olmuyor, sevgi her güçlüğü yeniyor. Sevgi olduktan sonra bütün güçlükler sıfırlanır. Hayvan sevgisi bütün insanlarda olması gerekir" dedi.

Meryem Bayraktutan da "Kuzulara bakmak zor olmuyor. Bebek gibi bakıyoruz. Şimdiye kadar sütünü içirdik şimdiden sonra mamaya geçtik. Bir şey yok temizleyip yıkıyoruz, sevgimizi veriyoruz, bu kadar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN

2022-11-09 10:51:03



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