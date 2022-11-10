Çaykur Rizespor, ZTK'da bir üst tura yükseldi

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Çaykurrizespor - Weecoins Kırklarelispor: 2-1Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Burak Olcar, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Berkay (DK.57 Alberk), Anıl, Mithat, Ercan, Eren(DK.63 Miya), Enes (DK.57 Deniz), Papa, Benhur (DK.76 Emircan), Kubilay, Sefa (DK. 76 Bolasie)

WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Hüseyin, Uğur, Cengiz, Sinan, Canberk (DK.83 Hüseyin), Mert (DK. 73 Sabrican), Serhat, Ömer (DK.61 Hasan Emre), Mahmut ((DK. 73 Furkan), Enes, Ensar (DK. 83 Murat)

GOLLER: DK. 16 75 Benhur, (Çaykur Rizespor), DK. 29 Ensar (Weecoins Kırklarelispor)X

SARI KARTLAR: Serhat, Enes (Weecoins Kırklarelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, Weecoins Kırklarelispor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

16´ncı dakikada ceza sahasında Sefa´nın şutunda savunmadan seken topa penaltı noktasında dokunan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

29´uncu dakikada Sinan´ın sağdan ceza alanına gönderdiği şutta Ensar'ın dokunduğu top filelere buluştu: 1-1.

75´inci dakikada Deniz´in ceza yayı içinden gönderdiği topa kaleci Hüseyin´den önce Kubilay dokundu, seken topu karşılayan Benhur topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-11-10 17:07:24



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