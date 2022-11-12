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Bakan Kurum: Ayder'in doğallığını bozan yapıları yıkıp, doğal haliyle bırakacağız

DHA

Bakan Kurum: Ayder'in doğallığını bozan yapıları yıkıp, doğal haliyle bırakacağız


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası´nın 2023'te bir başka güzel olacağını belirterek, "Şimdi diyorlar ki bize 'Bu inşaatları satacaklar'. Satmayacağız. Biz bu inşaatları vatandaşımıza vereceğiz, vatandaşımıza teklif edeceğiz. Ayder'in doğallığını bozan yapıları, vatandaşlarımıza teklif etmek suretiyle yeni yaptığımız yerlere taşıyacağız. Oraları da yıkıp doğal haliyle bırakacağız" dedi.
Rize´ye bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti´nin düzenlediği `Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023´e Doğru Şehir Buluşmaları´ toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, Türkiye genelinde saat 18.57´de yapılacak `çök-kapan-tutun´ tatbikatına Rize´den katılacağını söyledi. Kurum, "Bugün 12 Kasım. 17 Ağustos Marmara depreminden 87 gün sonra 12 Kasım 1999´da Düzce depremini yaşadık. 23 yılı geride bıraksak da acısı hala taze olan bu depremde 710 canımızı kaybettik. Ben depremlerde, afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biz ülkemizin önünde bir deprem gerçeği olduğunu her zaman söylüyoruz. Son yüzyılda yaşadığımız depremlerde 80 bin canımız yitirdik. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkenin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı dönüşüm projelerimizi yapıyoruz" diye konuştu. 
`2035'E KADAR DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ ALAN BIRAKMAYACAĞIZ'
3,2 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını, 250 bin konutun dönüşümünün de sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, "Bugüne kadar belki hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği, engelli kardeşlerimizle emeklilerimize, şehit gazi ailelerimize, dar gelirli bütün vatandaşlarımıza son 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu yaptık teslim ettik. Vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde oturuyorlar. Tüm bu depremlerden sonra bilhassa Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemeleri ile birlikte 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimlerini tamamladık. 24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. 'Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz şudur. 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiçbir alan bırakmak istemiyoruz" dedi. 
`KURALAR MART 2023´E KADAR TAMAMLANACAK´
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatan Kurum, "'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 81 ilimizde yine AK Parti'miz ak davamız milletimizin yanındaydı. Milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa biz oradayız. Yine burada da konut ve kira fiyatlarını arttığı bir dönemde AK Parti'miz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bu projemizi gerçekleştirdik. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimize kontenjanlar ayırmak suretiyle kira öder gibi hatta hatta kiranın da altında şartlarda ev sahibi olabilecekleri bir projeyi başlattık. Projeyi açıklar açıklamaz mesai arkadaşlarımızla yoğun çalışma başlattık. Büyük özveriyle kardeşlerimiz çalıştılar. 40 gün gibi kısa bir süre sonra projeyi açıkladık. 40 gün sonra 17 ilimizde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık yani 6'lı masa bu projeleri hayal etse yapamaz. 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak illerimizde ilk kura çekimlerimizi yaptık. Tüm kuralarımızı Mart 2023'e kadar tamamlayacağız. Vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu proje kapsamında Rize'de de 3 projede bin 100 konut inşa ediyoruz" diye konuştu.
`AYDER 2023´TE BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK´
Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Ayder'imizin güzelliğine güzellik katacak projemizi başlattık. Ayder´imiz 2023'te bir başka güzel olacak. Buradaki tüm altyapıyı yeniledik. Kanalizasyon yağmur suyu içme suyu tüm altyapıyı İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz eliyle yeniledik. Yeni spor sahalarımızı Ayder'imize gençlerimize kazandırdık. Burada huzur içerisinde vakit geçiriyorlar. Ayder'imize gelen vatandaşlarımızın araçlarını park edebilmeleri için 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkımız tamamen yerin altında doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde planladık. Bu otoparkımızı da yılsonunda tamamlamayı hedefleyip, vatandaşlarımıza bu otoparkımızı kazandıracağız. Gelintülü şelalemiz vardı, burada da seyir terası yapımını sürdürüyoruz. Yine termal tesis ve konaklama birimleri inşaatlarımızda da son safhaya geldik. Bu inşaatlarımızı bitireceğiz. Şimdi diyorlar ki bize 'Bu inşaatları satacaklar', satmayacağız. Biz bu inşaatları vatandaşımıza vereceğiz, vatandaşımıza teklif edeceğiz. Orada Ayder'in doğallığını bozan yapıları vatandaşlarımıza teklif etmek suretiyle yeni yaptığımız yerlere taşıyacağız. Oraları da yıkıp doğal haliyle bırakacağız. Buradaki görüşmelerimizi de bakanlığımız yürütüyor. İnşaatlarımızın bitmesine müteakip bu görüşmelerimiz neticelendireceğiz, 2023 yılında Ayder'de yapmış olduğumuz termal tesisimiz konaklama birimlerimize vatandaşlarımızı taşıyor olacağız."
20 yılda yüzyıla sığacak yatırımlar yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Biz tüm ekibimizle birlikte şehirlerimizi ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak bir ülke hayali kurduk ve bu hayal çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz. Ekonomiden sanayiye, tarımdan turizme, milli savunmadan eğitime kadar her alanda 20 yılda yüzyıla sığacak yatırımlar yaptık. Bunu samimiyetle anlatıyoruz. Yüzyılda yapılacak işleri liderimiz hemşehriniz, genel başkanımız liderliğinde yaptık. Sırada ülkemizi çok daha ileriye taşıma hedefimiz var. Büyüklerimiz şöyle söyler, `Gayesiz insan nasipsiz kalır´. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla lider ülkeler arasında olmak, bundan sonra geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. 
`HİÇBİR İŞLERİNE ENGEL OLMUYORUZ´
Kimseyi ötekileştirmediklerini söyleyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz hizmet, eser üretirken, başarı hikayeleri yazarken maalesef algı üretenleri de yine büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyoruz. Beceriksizlikle iş bilmezlikle liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini de heba ettiklerini de görüyoruz. `Engelleniyoruz siyaseti' yapıyorlar, emin olun hiçbir işlerine engel vurmuyoruz, engel olmuyoruz. Bizden ne talepleri varsa milletimizin taleplerini gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmedik, herkese kucak açtık ve 81 şehrimizde 85 milyon vatandaşımızla birlikte yol yürümeye, milletimize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya da Allah'ın izniyle milletimizin duaları ile devam edeceğiz. Çağ açan sosyal hamlelerimizle, gelecek vadeden girişimlerimizle zafer kazanacağız, AK Parti´mizin eser bayrağını en üst seviyelere çıkaracağız. Bunu teşkilatlarımızla vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Bu güzel şehirden çıkmış tüm ülkeye derman olmuş dava liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 'Cumhur İttifakı'mızı 2023'te yeniden başkan yapacağız. 'Türkiye Yüzyılı' hikayesini hep birlikte başlatacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-11-12 14:02:21

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