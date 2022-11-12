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Bakan Kurum: Ayder'in doğallığını bozan yapıları yıkıp, doğal haliyle bırakacağız (3)

DHA

Bakan Kurum: Ayder'in doğallığını bozan yapıları yıkıp, doğal haliyle bırakacağız (3)


BAKAN KURUM 'ÇÖKKAPANTUTUN' TATBİKATINDA
Rize´de incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tüm Türkiye genelinde 18.57´de gerçekleşen `çök, kapan, tutun´ tatbikatına katıldı. AK Parti eski dönem milletvekilleri, il yöneticileri, il ve ilçe başkanları ile bir restoranda gerçekleşen toplantıda yapılan tatbikat öncesi İl AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı tarafından katılımcılara yapılacaklar anlatıldı. Saatler 18.57´yi gösterdiğinde ise Bakan Kurum ile beraber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile diğer katılımcılar çökerek tatbikatı gerçekleştirdi.
`DEPREM DEĞİL, ÇÜRÜK BİNA ÖLDÜRÜR´
Kurum, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümü. Orada yüzlerce canımızı kaybettik. Son bir asırda tüm Türkiye´mizde 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Hep şunu söylüyoruz, deprem değil, çürük bina öldürür. Bugün de AFAD tüm Türkiye genelinde bizim de katıldığımız tatbikatta 'çök, kapan, tutun' tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı artırmak hem de ülke genelinde tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere bir programı icra ettiler. Biz de Rize'de genel başkan yardımcımız ile hep birlikte bu tatbikata katıldık" dedi.
`SEFERBERLİK RUHU İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ
Bakan Kurum, "Bizi istiyoruz ki; Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve depremle mücadeleyi hep birlikte topyekün seferberlik ruhuyla yapalım. O yüzden bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında başlattığımız tüm Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde ülkemizde sağlıksız hiçbir yapı bırakmamak amacıyla 2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz. Bunu aziz milletimizle birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhu ile yapacağız. Nasıl afetlerde bir beraber olduysak , afetler sonrasında Rize´miz, Elazığ´ımız, Malatya´mız, İzmir´imiz için tüm 84 milyonun yüreği attıysa inşallah aynı anlayışla seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemizi hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, sağlam güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız" şeklinde konuştu (DHA)Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ
2022-11-12 20:14:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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