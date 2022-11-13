Valilik konutu önüne bırakılan şüpheli valizden kıyafet çıktı

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE´de valilik konutu önünde unutulan şüpheli valiz, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan valizden kıyafetler çıktı.

Kentteki valilik konutunun önündeki Ziraat Çay Bahçesi´nin güvenlik kulübesi yanında dün gece saatlerinde şüpheli bir valiz fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba uzmanı, fünye ile valizi kontrollü olarak patlattı. Valizden kıyafetler çıktı.

Polis, valizi bırakan kişinin tespiti için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-11-13 14:22:05



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