Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Rukiye MEYVECİ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE´nin Çayeli ilçesinde yamaçtan yuvarlanan tomruğun üzerine devrildiği Mustafa Küçüksarı (57) hayatını kaybederken, arkadaşı Hüseyin Yıldız (53) yaralandı.
Olay ilçenin Büyükköy Beldesi´ne bağlı Derecik Köyü´nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Küçüksarı ve arkadaşı Hüseyin Yıldız, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için bahçede bazı ağaçları kesti. Küçüksarı ve Yıldız, yamaç araziden yuvarlanan tomruğun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Küçüksarı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Yıldız'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Rukiye MEYVECİ
2022-11-15 22:41:34
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