Rize´de inşaat halindeki kaçak bungalovlar yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de inşaat halindeki kaçak bungalovlar yıkıldı

DHA

Rize´de inşaat halindeki kaçak bungalovlar yıkıldı


Rukiye MEYVECİ/ FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, kaçak olarak yapılmaya başlandığı tespit edilen 11 bungalovun inşaatı, önce mühürlendi ardından iş makinesiyle yıkıldı. 
Rize´de valilikçe kaçak yapılaşma ile mücadele devam ederken, Fındıklı ilçesinde kaçak yapılar tespit edildi. Kaçak olarak yapıldığı belirlenen 11 bungalovun inşaatı, 14 Haziran´da yapı tatil tutanağı ile mühürlendi. Hukuki ve bürokratik süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat halindeki bungalovlar, iş makinesiyle yıkıldı. 
Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentiler tutanakla tespit edilip, uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir. İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir. Vatandaşlarımız tarafından kaçak olarak nitelendirilen tüm mevzuata aykırı yapılar hakkında ilgili tutanak tutularak gerekli sürecin başlatıldığını ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilmesini ve bu noktada vatandaşlarımızı kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptın korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-11-16 17:41:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de inşaatı durdurulan 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı
YEREL HABERLER Rize'de inşaatı durdurulan 11 ruhsatsız bungalov ...
"Mandalina Reçeli Üretim Tesisi ve Halk Pazarı" projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER "Mandalina Reçeli Üretim Tesisi ve Halk Pazarı" ...
Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Rize'de üzerine ağaç devrilen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de üzerine ağaç devrilen 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Rize'de arıcılığın geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı
YEREL HABERLER Rize'de arıcılığın geliştirilmesi amacıyla protokol ...
Rize'de sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Rize'de sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Eski araç parçalarından UTV yaptılar
YEREL HABERLER Eski araç parçalarından UTV yaptılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.