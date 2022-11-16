Rize´de inşaat halindeki kaçak bungalovlar yıkıldı



Rukiye MEYVECİ/ FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, kaçak olarak yapılmaya başlandığı tespit edilen 11 bungalovun inşaatı, önce mühürlendi ardından iş makinesiyle yıkıldı.

Rize´de valilikçe kaçak yapılaşma ile mücadele devam ederken, Fındıklı ilçesinde kaçak yapılar tespit edildi. Kaçak olarak yapıldığı belirlenen 11 bungalovun inşaatı, 14 Haziran´da yapı tatil tutanağı ile mühürlendi. Hukuki ve bürokratik süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat halindeki bungalovlar, iş makinesiyle yıkıldı.

Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentiler tutanakla tespit edilip, uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir. İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir. Vatandaşlarımız tarafından kaçak olarak nitelendirilen tüm mevzuata aykırı yapılar hakkında ilgili tutanak tutularak gerekli sürecin başlatıldığını ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilmesini ve bu noktada vatandaşlarımızı kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptın korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-11-16 17:41:28



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