Çaykur Rizespor - Dyorex Boluspor: 1-0

Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) -STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Abdullah Uğur Sarı
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Bahadır, Emirhan, Mithat, Alberk, Koray, Alper(DK.82 Benhur), Emircan(DK.61 Kubilay), Deniz(DK.82 Papa), Bolasie, Sefa (FK. 70 Miya)
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar, Posmac, Onur, Hakan, Bülent (DK. 69 Ercan), Landel,(DK.85 Eray) Tugay, Melih (DK. Bregu) 69, Kayamba(DK.85 Furkan), Burak(DK. 78 Gökhan), Balde
GOLLER: (P) DK.73 Bolasie (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Burak, Ercan, Balde (Dyorex Boluspor)Spor Toto 1´inci Lig´in 14´üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Dyorex Boluspor´u 1-0 mağlup etti.
14´üncü dakikada Sefa´nın ceza alanına gönderdiği topa sert vuran Emircan´ın şutunda top, direği sıyırarak köşeden auta çıktı.
20´nci dakikada Landel´in pasını ceza sahasının içinde karşılayan Balde, rakibinden sıyrılarak kaleciile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
73´üncü dakikada ceza sahasında Ercan´ın müdahalesi ile Bolasie´nin yerde kaldığı pozisyon için hakem penaltı noktasını gösterdi, penaltı atışını kullanan Bolasie´nin attığı top ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-11-20 18:04:11
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