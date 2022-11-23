Kazada ölen çift ile oğulları, toprağa verildi



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Demir (49) ile eşi Hatice (47) ve oğulları Muhammed Eren Demir'in (15) cenazeleri, Rize'de toprağa verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık yakınlarında önceki akşam Mustafa Demir yönetimindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, arızalandığı için sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü Demir, eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir hayatını kaybetti.

Demir çifti ile oğullarının cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Rize'nin Çayeli ilçesi Demirhisar köyüne götürüldü. Yoğun kalabalık nedeniyle öğlende yolda kılınan cenazede, aile üyeleri ve yakınları gözyaşı döktü. Demir ailesi fertlerinden geriye kalan ve kaza günü Rize'de olan diğer çocukları Berna (25) ile Reşit Ali Demir (23) cenazede taziyeleri kabul etti. Cenaze namazında acılı kardeşlerden Reşit Ali Demir, annesi, babası ile kardeşinin tabutu başında saf tuttu.

Kızının cenaze namazını kıldırtan Sultan Çelik, "Damadım çok iyi ve cömert bir insandı. Kızım da namazında niyazındaydı" diyerek helallik istedi. Muhammed Eren Demir'in tabutunu da hafızlık arkadaşları taşıdı. Namazın ardından cenazeler, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-11-23 15:03:01



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