Bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak 3 metrelik duvardan düşen otomobildeki, Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk (20), hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralı.
Kaza saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 FU 8963 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu Çiftekavak balıkçı barınakları karşısında yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yaralanan, Berat Aşkın Ulaşın, Mahammet Yasin Akarsu ve Polat Yavuz da, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedav altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-11-27 19:47:35
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