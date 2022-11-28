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Rize'de 2 gencin öldüğü kaza, kamerada

DHA

Rize'de 2 gencin öldüğü kaza, kamerada


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk´ün (20) öldü, 3 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasının, mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. 5 arkadaşın hafta sonu Gürcistan gezisinden, Muş´a dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirtildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde meydana geldi. Polat Yavuz´un kullandığı 06 FU 8963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu balıkçı barınakları karşısında, yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü. Araçta bulunan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü Polat ile arkadaşları Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu ise ambulanslarla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.
BATUM GEZİSİ DÖNÜŞÜ KAZA KAMERADA
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 5 arkadaşın hafta sonu gezi amaçlı Artvin Kemalpaşa´daki Sarp Sınır Kapısı´ndan geçerek Gürcistan´ın Batum kentine gittikleri Muş´a dönüş yolunda ise kaza geçirdikleri öğrenildi.
Bu arada kazanın mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Trabzon yönüne giden otomobilin, bariyerle çarpıp havalanarak duvardan düştüğü görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-11-28 10:56:28

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