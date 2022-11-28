Tescilli Rize mandalinası, 9 türü ile Türkiye meyve listesine aday



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE mandalinasının, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nce (RETÜ) yürütülen çalışmalar sonucu 9 türü ile Türkiye meyve çeşidi listesine girmesi hedefleniyor. Üretimin sürdüğü bahçede öğrencilerle hasat yapan Doç. Dr. Keziban Yazıcı, "53 klondan 9 tanesinin çok kaliteli özellikler gösterdiğini tespit ettik" dedi.

Coğrafi işaret tescilli Rize mandalinası, RTEÜ Ziraat Fakültesi'nce 10 yıldır yürütülen çalışmalar sonucu 9 türü ile birlikte Türkiye meyve çeşidi listesine girmeye hazırlanıyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı öncülüğünde Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Genel Müdürlüğü'ne yapılan tescil başvurusu mart ayında sonuçlanacak. Üretimin sürdüğü bahçede akademisyenler ile öğrenciler mandalina hasadı yaptı. Hasada; Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mete Avcı, Prof. Dr. Nebi Gümüş ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut da katıldı.

9 TANESİ ÇOK KALİTELİ ÖZELLİKLERE SAHİP

RTEÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı, "2013 yılında başlattığımız mandalina seleksiyon projesi ile Rize'nin bütün ilçeleri taranıp, en iyi mandalina klonları belirlendi. Topladığımız çeşitleri bahçemize dikerek yetişmesini sağladık. Amacımız; aynı bahçede yarıştırıp, en iyilerini ön plana çıkarmak. Belirlediğimiz 53 klondan 9 tanesinin çok kaliteli özellikler gösterdiğini tespit ettik. Bu klonlarla Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne başvurarak tescil sürecini başlattık. Mart ayında 9 mandalina çeşidini, Türkiye meyve çeşit tescil listesine kaydettireceğiz. Bu bölgede 70-80 yıllık bir geçmişi olan mandalina tescille birlikte değer kazanmış olacak" dedi.

'İLK KEZ MANDALİNA TOPLUYORUM'

İlk kez mandalina hasadı yapan üniversite öğrencisi Alper Karadağ, "Daha önce kiraz, erik toplamıştım ama mandalinayı ilk kez topluyorum. 9 farklı çeşit varmış. Hem yiyoruz hem topluyoruz. Rize'nin çayının meşhur olduğunu biliyorduk. Fakat mandalinasının meşhur olduğunu bilmiyorduk, burada yerinde görüp, öğrendik" diye konuştu. İrem Kurt ise "İlk defa mandalina topluyorum. Bir taraftan da dalından yeme fırsatı bulduk. Sanki her ağaçta farklı bir mandalina tadıyla karşılaştık. Çok keyif aldığımız bir gün oldu. Buradan topladıklarımızı okulumuza götürüp, arkadaşlarımıza da dağıtacağız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-11-28 15:03:44



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