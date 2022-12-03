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Rizesporlu Bolasie: Pendikspor maçı ikinciliği korumak için fırsat

DHA

Rizesporlu Bolasie: Pendikspor maçı ikinciliği korumak için fırsat


Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu futbolcu Yannick Bolasie, "Pendikspor maçı ikincilik pozisyonunu korumak, sağlamlaştırmak için fırsat bir maç" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 5 Aralık Pazartesi günü evinde karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman önce yeşil-mavili formayı giyen Yannick Bolasie açıklamalarda bulundu. Kendi performansını değerlendiren Bolasie, "Benim burada bulunma sebebim Rizespor kulübüne katkıda bulunmak. Eğer kendime güvenim olursa ve o güvenim devam ederse bu kulübe çok faydalı olacağımı her maçta goller, asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım son haftalarda ve şu anda gösterdiğim performans bundan sonra ki haftalarda da devam eder" şeklinde konuştu.
"SÜPER LİG´E ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Çaykur Rizespor Kulübü´nün Süper Lig´e ait bir kulüp olduğunu belirten Bolasie, "Biz bu sene Süper Lig´e çıkmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz pozisyon ikincilik. Burada bulunmamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda olumlu skorlar alırsak, biz bu pozisyonu sezon sonuna kadar devam ettirip Süper Lig´e çıkmak istiyoruz" dedi.
"BU İKİNCİLİĞİN SAHİBİYİZ MESAJINI RAHATLIKLA VERECEĞİZ"
Pazartesi günü evlerinde karşılaşacakları Pendikspor maçı hakkında konuşan Bolasie, "Bulunduğumuz ikincilik pozisyonunu korumak, sağlamlaştırmak için fırsat bir maç. Bu maçı alırsak tüm rakiplerimize de şu an için bu ikinciliğin sahibiyiz mesajını rahatlıkla vereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BURADA ONLARI MUTLU ETMEK İÇİN VARIM"
Rizespor taraftarı ile ilgili yorum yapan Bolasie, "Taraftarlarımızın bana olan sevgisini gerçekten farkındayım. Hem bakışlarından hem söylemlerinden anlıyorum. Burada onları mutlu etmek için varım. Umarım bundan sonraki önümüzdeki maçlarda futbolumla, yapacaklarımla onları mutlu etmeye devam edeceğim. Hak ettiğimiz ve ait olduğunuz Süper Lig´e onlarla beraber döneceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bolasie'nin açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-12-03 13:37:57

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